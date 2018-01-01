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Пустилась в пляс: Осадчая удивила танцами на приусадебном участке

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Телеведущая рассорила подписчиков новым фото.

Пустилась в пляс: Осадчая удивила танцами на приусадебном участке
Пустилась в пляс: Осадчая удивила танцами на приусадебном участке
instagram.com/kosadcha

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Популярная телеведущая и автор программы “Светская жизнь“ Екатерина Осадчая удивила подписчиков новой публикацией. В Инстаграм знаменитость добавила несколько фото в коротком темном платье с цветочным принтом. В кадре Екатерина танцует около своего частного дома под Киевом и кружится так, что юбка платья высоко поднимается. 

Встречаем весну танцами 😎
Еще немного и зацветут нарциссы, жду 😇
👗, - написала Осадчая. 

Пустилась в пляс: Осадчая удивила танцами на приусадебном участке
Пустилась в пляс: Осадчая удивила танцами на приусадебном участке
instagram.com/kosadcha

Пустилась в пляс: Осадчая удивила танцами на приусадебном участке
Пустилась в пляс: Осадчая удивила танцами на приусадебном участке
instagram.com/kosadcha

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Подписчики Екатерины весьма неоднозначно отреагировали на позитивные снимки. Часть фолловеров отметила, что на них Екатерина выглядит не лучшим образом, а некоторые даже нашли в Сети цену платья Осадчей (12 800 грн. - прим ред.) и написали, что к наряду за такую цену стоило подобрать более подходящие прическу и обувь.

Цены на платья
Цены на платья
Скриншот

Другие подписчики, напротив, похвалили образ Осадчей и ее весеннее настроение.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая показала фото без макияжа. 

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Теги: Катя Осадчая, наряды звезд, танцы, весна
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Источник: IVONА bigmir)net

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