Французский актер Венсан Кассель вместе с молодой женой снялся в фотосессии для журнала "7000".

Звездные супруги Тина Кунаки и Венсан Кассель позировали для известного глянца instagram.com/tinakunakey

Всемирно известный французский актер Венсан Кассель и его жена, модель Тина Кунаки похвастались новой фотосессией. Звездные супруги приняли участие в съемке для журнала “7000“.

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Несколькими кадрами 53-летний Венсан и 22-летняя Тина поделились на своих официальных страницах в Инстаграм. Автором чувственных снимков выступил фотограф Виктор Сантьяго. А креативным директором съемки - сама Кунаки. Отметим, что фотографии были сняты во время зимнего отдыха пары в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Фотосессия Тины Кунаки и Венсана Касселя Скриншот

Фотосессия Тины Кунаки и Венсана Касселя Скриншот

Фотосессия Тины Кунаки и Венсана Касселя Скриншот

Фотосессия Тины Кунаки и Венсана Касселя Скриншот

Напомним, ранее юная супруга Венсана Касселя блеснула фигурой в купальнике.

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