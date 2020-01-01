Самая молодая миллиардерша позировала в бикини шоколадного цвета - и собрала 12 млн. лайков .

Самый модный фасон?: Кайли Дженнер взорвала Сеть кадрами в купальнике instagram.com/kyliejenner

Читай также: И снова 8-е марта: Стильные образы для вечера вашей мечты

Самая молодая миллиардерша в мире - модель и бизнесвумен Кайли Дженнер очаровала Сеть кадрами в купальнике. В Инстаграм знаменитость выставила несколько фото, на которых позирует в бикини шоколадного цвета со вставками из широких цепочек.

Образ миллиардерши дополнили золотой браслет и часы на руке, а также необычная прическа с двумя небрежными косичками у лба.

Это означает, что я всегда буду любить этот цвет 🤎, - подписала Кайли.

Самый модный фасон?: Кайли Дженнер взорвала Сеть кадрами в купальнике instagram.com/kyliejenner

Самый модный фасон?: Кайли Дженнер взорвала Сеть кадрами в купальнике instagram.com/kyliejenner

За несколько часов в Сети фото собрали около 12 млн. лайков.

К слову, не так давно Дженнер позировала в асимметричном сдельном купальнике этого же тона - похоже, мы знаем, какой цвет возьмут на вооружение модницы на пляжный сезон 2020.

Самый модный фасон?: Кайли Дженнер взорвала Сеть кадрами в купальнике

Ранее мы писали, что экс-супруга Остапчука засветила шикарную фигуру в бассейне.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.