Артистка поздравила всех с весенней погодой, выставив фото в открытом платье .

Какая классная: TAYANNA засветилась в неожиданном образе instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Украинская певица TAYANNA не устает удивлять поклонников экспериментами со стилем. Так, буквально на днях артистка примерила образ яркой блондинки, выставив фото в Инстаграм. Несколько дней спустя звезда снова показала смелый эксперимент с имиджем, добавив фото с ярко-желтыми волосами и в откровенном аутфите.

Какая классная: TAYANNA засветилась в неожиданном образе instagram.com/tayanna_reshetnyak

Но на этом изменения не закончились. Теперь "весенняя" TAYANNA решила продемонстрировать поклонником, что на ней идеально сидят не только брюки, шорты и топы - но и классические платья. В Инстаграм девушка добавила фото в черном наряде с открытыми плечами - и отметила, что погода на дворе отменная.

Дни прекрасны, как никогда. Всем большой Любви 😉❤️❤️❤️, - написала певица.

Какая классная: TAYANNA засветилась в неожиданном образе instagram.com/tayanna_reshetnyak

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