Елена Войченко показала, как водит детей на плаванье .

Какая фигура: Экс-супруга Остапчука показала идеальные формы в бассейне instagram.com/olenavoychenko

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Бывшая супруга телеведущего, шоумена Владимира Остапчука, который недавно показал в Сети фото с женщиной, похоже, совершенно оправилась от неприятной истории с разводом и стала выглядеть великолепно.

В Инстаграм Елена Войченко добавила несколько Сториз, записанных в бассейне. В кадре Елена появляется с детьми Эмилией и Эваном, которые занимаются плаваньем. На Войченко надет сдельный черный купальник, который подчеркнул ее прекрасную фигуру.

В подписи Елена отметила, что дети после занятий в бассейне лучше спят.

Какая фигура: Экс-супруга Остапчука показала идеальные формы в бассейне instagram.com/olenavoychenko

Какая фигура: Экс-супруга Остапчука показала идеальные формы в бассейне instagram.com/olenavoychenko

Ранее мы писали, что в Сети рассекретили любовницу Остапчука.

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