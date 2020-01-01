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С кричащим макияжем и во всем белом: Каменских восхитила образом

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Артистка записала новое видео в Tiktok.

С кричащим макияжем и во всем белом: Каменских восхитила образом
С кричащим макияжем и во всем белом: Каменских восхитила образом
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских продемонстрировала поклонникам стильный образ с темной губной помадой. В сервисе Tiktok артистка записала новое видео, на котором ритмично двигается под песню 原聲 - Cindy👄. Настя танцует в белых брюках и топе, поверх которого наброшен пиджак в тон. Волосы артистки завиты в крупные локоны, а на лице - непривычный для Каменских макияж с темной помадой. 

С кричащим макияжем и во всем белом: Каменских восхитила образом
С кричащим макияжем и во всем белом: Каменских восхитила образом
Скриншот

 

@nkofficial

Hi there 👋🏻 ##nk ##nkofficial ##foryou

♬ 原聲 - Cindy👄

К слову, за несколько дней до этого, Настя показала подписчикам, как сама наносит стильный мейкап.

@nkofficial

my ##makeup tips 💄💋

♬ Beautiful (feat. Camila Cabello) - Bazzi

Ранее мы писали, что Настю Каменских раскритиковали за мимические морщины.

 

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Теги: Настя Каменских, макияж звезд, образы звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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