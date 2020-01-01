Артистка записала новое видео в Tiktok.

С кричащим макияжем и во всем белом: Каменских восхитила образом instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских продемонстрировала поклонникам стильный образ с темной губной помадой. В сервисе Tiktok артистка записала новое видео, на котором ритмично двигается под песню 原聲 - Cindy👄. Настя танцует в белых брюках и топе, поверх которого наброшен пиджак в тон. Волосы артистки завиты в крупные локоны, а на лице - непривычный для Каменских макияж с темной помадой.

С кричащим макияжем и во всем белом: Каменских восхитила образом Скриншот

К слову, за несколько дней до этого, Настя показала подписчикам, как сама наносит стильный мейкап.

Ранее мы писали, что Настю Каменских раскритиковали за мимические морщины.

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