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Бритни Спирс засыпала Сеть откровенными фото с 26-летним бойфрендом

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Певица поздравила возлюбленного с днем рождения.
Бритни Спирс засыпала Сеть откровенными фото с 26-летним бойфрендом
Бритни Спирс засыпала Сеть откровенными фото с 26-летним бойфрендом
instagram.com/britneyspears

Эпатажная американская исполнительница Бритни Спирс, которая недавно сломала ногу, поделилась с подписчиками в соцсети новыми совместными кадрами со своим молодым возлюбленным, фитнес-тренером Сэмом Асгари.

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Так, на странице поп-звезды в Инстаграм появилось несколько фотографий, где Бритни и Сэм позируют в обнимку на розовом фоне. Певица одета в откровенное боди белого цвета, а ее бойфренд - в шортах.

Поводом для обнародования пикантных снимков стал день рождения Асгари. Парню Бритни Спирс исполнилось 26 лет.

“Счастливого раннего дня рождения этому мужчине!!!!! Я обожаю и люблю его больше всего на свете!!!! С Днем Рождения“, - трогательно подписала одну из публикаций 38-летняя артистка.

Бритни Спирс и Сэм Асгари
Бритни Спирс и Сэм Асгари
Скриншот

Бритни Спирс и Сэм Асгари
Бритни Спирс и Сэм Асгари
Скриншот

Бритни Спирс и Сэм Асгари
Бритни Спирс и Сэм Асгари
Скриншот

Напомним, ранее Бритни Спирс засветила татуировки на интимном месте.

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Теги: Бритни Спирс
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Источник: Ivona bigmir)net,

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