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Алина Гросу показала, как выглядела в 4-летнем возрасте: архивное видео

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В ролике маленькая Гросу исполняет одну из своих первых украиноязычных песен.
Алина Гросу показала, как выглядела в 4-летнем возрасте: архивное видео
Алина Гросу показала, как выглядела в 4-летнем возрасте: архивное видео
instagram.com/alina_grosu

Украинская исполнительница и актриса, которая сейчас живет в России, Алина Гросу поделилась с поклонниками редким видео из семейного архива. Звезда показала, какой была в 4 года.

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Так, на своей странице в Инстаграм 24-летняя артистка опубликовала ролик, где она в домашней обстановке исполняет одну из своих первых песен - “Матуся“. На видео маленькая Алина запечатлена в желтой кофте и черных штанах.

“Архивное видео. Алине 4.🙈🥳 Концерт по заявкам😂 Одна из моих первых песен “Матуся“ ❤️“, - подписала Гросу.

Напомним, ранее Гросу презентовала криминальное видео “Арестован”.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivona bigmir)net,

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