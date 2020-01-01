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Тренер пожестче: Анита Луценко озадачила провокационным нарядом

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Звездная тренер и ведущая засветилась в сбруе и высоких гетрах.

Тренер пожестче: Анита Луценко озадачила провокационным нарядом
Тренер пожестче: Анита Луценко озадачила провокационным нарядом
instagram.com/anitasporty

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Звездная тренер, ведущая проекта “Зважені і щасливі“ Анита Луценко озадачила Сеть откровенным нарядом. В Инстаграм - всегда скромная и “чинная“ - Луценко добавила фото, на котором позирует в белой футболке и высоких гетрах, а дополняет образ кожаная сбруя, надетая на грудь. Таким смелым аутфитом Анита иллюстрировала пост о “строгости тренера“.

По моим скромным наблюдениям, большинство людей все же любят, когда тренер пожёстче 😈😛!

Тут наверное срабатывает во-первых образ учительницы и «я сказала сделай это, а за это (торт) - получишь двойку!».

Во-вторых все мы в душе знаем, что внутренний лентяй, ой, как умеет придумывать отговорки и изворачиваться! И тут строгий тренер просто не даёт расслаблению прорваться).

Я лично при всей своей строгой манере тренировать, люблю когда со мной собранно, но без крика, конечно,☝🏻 и с похвалой!

Будут ругать, всё - дела не будет)!

А вы как любите: пожёстче или сюси-пуси?! 👻 - написала Луценко.

Тренер пожестче: Анита Луценко озадачила провокационным нарядом
Тренер пожестче: Анита Луценко озадачила провокационным нарядом
instagram.com/anitasporty

Ранее мы писали, что Анита Луценко развеяла заблуждения большинства худеющих. 

 

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Теги: тренер, Зваженi та щасливi, Анита Луценко, образы звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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