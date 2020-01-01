Голливудский актер Орландо Блум показал, как выглядел в детстве

Киноактер поделился в соцсети детской фотографией.

Британский актер Орландо Блум, известен по роли Леголаса в кинотрилогии “Властелин колец“ и Уилла Тернера в фильмах о “Пиратах Карибского моря“, очаровал подписчиков архивной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 43-летняя знаменитость опубликовал редкий детский кадр. На снимке еще совсем маленький Орландо позирует в красном свитере. А на его голове можно увидеть голубое конфетти.

“Всегда был тусовщиком“, - забавно подписал снимок Блум.

Орландо Блум в детстве Скриншот

Напомним, ранее Орландо Блум сделал татуировку с именем сына.

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