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Голливудский актер Орландо Блум показал, как выглядел в детстве

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Киноактер поделился в соцсети детской фотографией.
Голливудский актер Орландо Блум показал, как выглядел в детстве
Голливудский актер Орландо Блум показал, как выглядел в детстве
instagram.com/orlandobloom

Британский актер Орландо Блум, известен по роли Леголаса в кинотрилогии “Властелин колец“ и Уилла Тернера в фильмах о “Пиратах Карибского моря“, очаровал подписчиков архивной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 43-летняя знаменитость опубликовал редкий детский кадр. На снимке еще совсем маленький Орландо позирует в красном свитере. А на его голове можно увидеть голубое конфетти.

“Всегда был тусовщиком“, - забавно подписал снимок Блум.

Орландо Блум в детстве
Орландо Блум в детстве
Скриншот

Напомним, ранее Орландо Блум сделал татуировку с именем сына.

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Теги: Орландо Блум
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Источник: Ivоna bigmir)net

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