Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Настя Каменских в образе Черного лебедя позировала для обложки глянца

Комментариев: 0
Певица стала главное героиней нового номера журнала "Караван историй".
Настя Каменских в образе Черного лебедя позировала для обложки глянца
Настя Каменских в образе Черного лебедя позировала для обложки глянца
instagram.com/kamenskux

Одна из самых популярных исполнительниц Украины Настя Каменских, также известна как NK, украсила обложку глянца. Звезда стала главной героиней нового выпуска журнала “Караван историй“.

Читай также: “Голос країни-10“: Смотреть седьмой выпуск онлайн

Так, на своей странице в Инстаграм Настя поделилась кадром из фотосессии. На обложке она появилась в черном наряде с перьями. Образ черного лебедя она дополнила длинными серьгами серебристого цвета и ярким макияжем.

“О мотивации и вдохновении, о любви и творчестве, о Латинской Америке и планах на будущее, о миссии тренера на @goloskrainy_official и своей компании NICE2CU 🥰 Кажется, будто обсудили все и даже больше с @karavanistoriy в большом интервью“ - написала Каменских.

Настя Каменских на обложке
Настя Каменских на обложке "Каравана историй"
Скриншот

Ранее Настя Каменских показала, как провела утро с мужем.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, Черный лебедь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь