Настя Каменских в образе Черного лебедя позировала для обложки глянца

Певица стала главное героиней нового номера журнала "Караван историй".

Одна из самых популярных исполнительниц Украины Настя Каменских, также известна как NK, украсила обложку глянца. Звезда стала главной героиней нового выпуска журнала “Караван историй“.

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Так, на своей странице в Инстаграм Настя поделилась кадром из фотосессии. На обложке она появилась в черном наряде с перьями. Образ черного лебедя она дополнила длинными серьгами серебристого цвета и ярким макияжем.

“О мотивации и вдохновении, о любви и творчестве, о Латинской Америке и планах на будущее, о миссии тренера на @goloskrainy_official и своей компании NICE2CU 🥰 Кажется, будто обсудили все и даже больше с @karavanistoriy в большом интервью“ - написала Каменских.

Настя Каменских на обложке "Каравана историй" Скриншот

Ранее Настя Каменских показала, как провела утро с мужем.

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