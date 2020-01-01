Екатерина Кухар показала редкие фото без макияжа

Украинская балерина похвасталась прогулкой во Франции.

Известная украинская балерина, судья популярного проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар порадовала поклонников новой публикацией. Знаменитость показала, как проводит время во Франции.

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На своей странице в Инстаграм Кухар опубликовала несколько кадров с прогулки по провансальскому городу Санари Сюр Мер. На снимках Екатерина позировала в сером свитере и бежевом пальто на фоне причала. Отметим, что на фото звезда балета появилась совсем без макияжа.

“Санари Сюр Мер - это милый провансальский городок, который славится своими песчаными пляжами с изумрудной водой, и особенно рождественскими иллюминациями“, - поделилась Кухар.

Екатерина Кухар без макияжа Скриншот

Екатерина Кухар Скриншот

Ранее сообщалось, что Екатерина Кухар едва не сорвала крестины дочери Натальи Холоденко.

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