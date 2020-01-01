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Екатерина Кухар показала редкие фото без макияжа

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Украинская балерина похвасталась прогулкой во Франции.
Екатерина Кухар показала редкие фото без макияжа
Екатерина Кухар показала редкие фото без макияжа
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Известная украинская балерина, судья популярного проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар порадовала поклонников новой публикацией. Знаменитость показала, как проводит время во Франции.

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На своей странице в Инстаграм Кухар опубликовала несколько кадров с прогулки по провансальскому городу Санари Сюр Мер. На снимках Екатерина позировала в сером свитере и бежевом пальто на фоне причала. Отметим, что на фото звезда балета появилась совсем без макияжа.

“Санари Сюр Мер - это милый провансальский городок, который славится своими песчаными пляжами с изумрудной водой, и особенно рождественскими иллюминациями“, - поделилась Кухар.

Екатерина Кухар без макияжа
Екатерина Кухар без макияжа
Скриншот

Екатерина Кухар
Екатерина Кухар
Скриншот

Ранее сообщалось, что Екатерина Кухар едва не сорвала крестины дочери Натальи Холоденко.

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Теги: Екатерина Кухар
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Источник: Ivоna bigmir)net

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