Екатерина Кухар показала редкие фото без макияжа
Известная украинская балерина, судья популярного проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар порадовала поклонников новой публикацией. Знаменитость показала, как проводит время во Франции.
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На своей странице в Инстаграм Кухар опубликовала несколько кадров с прогулки по провансальскому городу Санари Сюр Мер. На снимках Екатерина позировала в сером свитере и бежевом пальто на фоне причала. Отметим, что на фото звезда балета появилась совсем без макияжа.
“Санари Сюр Мер - это милый провансальский городок, который славится своими песчаными пляжами с изумрудной водой, и особенно рождественскими иллюминациями“, - поделилась Кухар.
Ранее сообщалось, что Екатерина Кухар едва не сорвала крестины дочери Натальи Холоденко.
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