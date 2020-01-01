Екатерина Осадчая выставила фото с победительницей Евровидения-2004.

Впечатлил пресс Русланы?: 46-летняя звезда поразила формами facebook.com/ruslana.lyzhychko

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Победительница конкурса Евровидение-2004 Руслана не так часто балует поклонников выходом в свет. Однако, очень скоро 46-летняя артистка появится в программе “Светская жизнь“ с Екатериной Осадчей. Об этом телеведущая написала в своем Инстаграм. Также Екатерина опубликовала фото с Русланой, на котором певица засветилась в белом кроп-топе и джинсах с заниженной талией. Осадчая анонсировала репортаж с презентации нового клипа артистки и похвалила ее отменную фигуру.

Хорошей всем недели💙💛 Пусть весна подарит много радости и тепла🌷🌷🌷 P.S. Как вам пресс Русланы, впечатляет? 😉 Репортаж с презентации нового музыкального видео артистки - вскоре в «Светской жизни»! - написала Осадчая.

Впечатлил пресс Русланы?: 46-летняя звезда поразила формами instagram.com/svitsketv

Ранее мы писали, что Руслана показала свою маму.

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