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Впечатлил пресс Русланы?: 46-летняя звезда поразила формами

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Екатерина Осадчая выставила фото с победительницей Евровидения-2004.

Впечатлил пресс Русланы?: 46-летняя звезда поразила формами
Впечатлил пресс Русланы?: 46-летняя звезда поразила формами
facebook.com/ruslana.lyzhychko

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Победительница конкурса Евровидение-2004 Руслана не так часто балует поклонников выходом в свет. Однако, очень скоро 46-летняя артистка появится в программе “Светская жизнь“ с Екатериной Осадчей. Об этом телеведущая написала в своем Инстаграм. Также Екатерина опубликовала фото с Русланой, на котором певица засветилась в белом кроп-топе и джинсах с заниженной талией. Осадчая анонсировала репортаж с презентации нового клипа артистки и похвалила ее отменную фигуру. 

Хорошей всем недели💙💛 Пусть весна подарит много радости и тепла🌷🌷🌷 P.S. Как вам пресс Русланы, впечатляет? 😉 Репортаж с презентации нового музыкального видео артистки - вскоре в «Светской жизни»! - написала Осадчая.

Впечатлил пресс Русланы?: 46-летняя звезда поразила формами
Впечатлил пресс Русланы?: 46-летняя звезда поразила формами
instagram.com/svitsketv

Ранее мы писали, что Руслана показала свою маму.

 

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Теги: Руслана, пресс, Светская жизнь, Екатерина Осадчая
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Источник: IVONА bigmir)net

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