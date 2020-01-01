Артист добавил несколько снимков в облегающей одежде.

Вот это фигура: Олег Винник покорил поклонниц новыми фото instagram.com/olegg.vynnyk

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Секс-символ украинской эстрады Олег Винник покорил поклонниц фигурой на новых фото. В Инстаграм певец добавил несколько снимков, на которых позирует в яркой одежде, подчеркивающей его спортивную фигуру. На одном из кадров Винник предстал в облегающей бледно-желтой водолазке. Артист написал, что снимки были сделаны для фотосессии в журнале, а также опубликовал часть своего интервью, в котором рассказал, что хотел бы изменить в жизни.

Это большой кайф - учиться на своих ошибках. Если бы мне представилась возможность прожить жизнь заново, я бы не хотел что-то менять. Хотел бы оставить в ней все те уроки, что были.

Полное интервью в @otdohniua от 28.02 😎, - написал Винник.

Вот это фигура: Олег Винник покорил поклонниц новыми фото instagram.com/olegg.vynnyk

Вот это фигура: Олег Винник покорил поклонниц новыми фото instagram.com/olegg.vynnyk

Фолловеры оставили множество комментариев к публикации, в которых похвалили спортивную фигуру Олега.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала роскошную фигуру в мини.

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