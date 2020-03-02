Тина Кароль встретила весну чувственным фото

Украинская певица порадовала поклонников новой фотосессией.

Украинская исполнительница, судья проекта “Голос країни“ Тина Кароль продолжает радовать поклонником результатами своих откровенных фотосессий.

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Так, на этот раз артистка поделилась в Инстаграм поделилась черно-белым кадром, где она позирует с укладкой с эффектом мокрых волос. Автора снимка выступила фотограф Анна Гончарова.

“Весна“, - коротко подписала соблазнительное фото Кароль.

Тина Кароль Скриншот

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Пользователям Сети понравилась новая публикация Тины. Подписчики оставили множество восторженных отзывов.

С Весной, Тина !🙏❤️ пусть эта пора года будет особенной✨

Хорошее такое начало весны🤤

С первым днём весны🌸❤️ Фото потрясающе😍❤️

Самая прекрасная ❤️

Нехай ця весна буде сповнена радості і творчих успіхів❤️

Така нiжна😻

Тина вы красавица 😘 люблю вас. Будь счастлива🙏

Напомним, ранее Кароль показала, как защищается от короновируса.

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