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Тина Кароль встретила весну чувственным фото

Комментариев: 1
Украинская певица порадовала поклонников новой фотосессией.
Тина Кароль встретила весну чувственным фото
Тина Кароль встретила весну чувственным фото
instagram.com/tina_karol

Украинская исполнительница, судья проекта “Голос країни“ Тина Кароль продолжает радовать поклонником результатами своих откровенных фотосессий.

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Так, на этот раз артистка поделилась в Инстаграм поделилась черно-белым кадром, где она позирует с укладкой с эффектом мокрых волос. Автора снимка выступила фотограф Анна Гончарова.

“Весна“, - коротко подписала соблазнительное фото Кароль.

Тина Кароль
Тина Кароль
Скриншот

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Пользователям Сети понравилась новая публикация Тины. Подписчики оставили множество восторженных отзывов.

  • С Весной, Тина !🙏❤️ пусть эта пора года будет особенной✨
  • Хорошее такое начало весны🤤
  • С первым днём весны🌸❤️ Фото потрясающе😍❤️
  • Самая прекрасная ❤️
  • Нехай ця весна буде сповнена радості і творчих успіхів❤️
  • Така нiжна😻
  • Тина вы красавица 😘 люблю вас. Будь счастлива🙏

Напомним, ранее Кароль показала, как защищается от короновируса.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  02.03.2020, 13:19
Оценка:  +1
гость
Когда уже прекратит БМ постить енту жидовскую прошмандовку.
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