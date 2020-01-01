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Покорила Сеть: Самая молодая миллиардерша показала пикантное фото

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Кайли Дженнер показала соблазнительную фигуру в откровенном наряде .

Покорила Сеть: Самая молодая миллиардерша показала пикантное фото
Покорила Сеть: Самая молодая миллиардерша показала пикантное фото
instagram.com/kyliejenner

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Самая молодая миллиардерша - модель и бизнесвумен Кайли Дженнер покорила поклонников пикантным фото. В Инстаграм девушка добавила снимок в прозрачном белом мини-платье. Красотка позирует около столика, принимая весьма соблазнительные позы. Образ дополнили необычные босоножки с высокой шнуровкой, золотые украшения на запястьях и щиколотке, а также белая сумочка на цепочке.

К слову, на фото заметно, что Кайли кардинально сменила прическу - вместо темных волос у девушки теперь длинные светлые кудри. Скорее всего, знаменитость решила сменить имидж к весне - и нарастила волосы.

Покорила Сеть: Самая молодая миллиардерша показала пикантное фото
Покорила Сеть: Самая молодая миллиардерша показала пикантное фото

Покорила Сеть: Самая молодая миллиардерша показала пикантное фото
Покорила Сеть: Самая молодая миллиардерша показала пикантное фото

За несколько часов в Сети снимки удостоились более 8 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала комнату, уставленную букетами.

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Теги: Кайли Дженнер, пикантное фото звезд, откровенные наряды звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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