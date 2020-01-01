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"Режиссер моей жизни": Ирина Билык запостила новое фото с мужем

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Украинская певица Ирина Билык поделилась семейным кадром.
"Режиссер моей жизни": Ирина Билык запостила новое фото с мужем
"Режиссер моей жизни": Ирина Билык запостила новое фото с мужем
instagram.com/bilyk_iryna

Известная певица, Народная артистка Украины Ирина Билык поделилась с подписчиками новой фотографией со своим мужем, фотографом и продюсером азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым.

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Так, на своей странице в Инстаграм Ирины опубликовала селфи с возлюбленным. На снимке певица одета в черную куртку и персиковую шапку, а ее супруг - в черный свитер и серую куртку. В описании Билык написала, что Аслан является режиссером не только ее нового шоу, но и ее жизни.

“Мой муж - режиссер моего нового Шоу!! А я - его любимая Артистка!! А может ли ваш любимый человек быть режиссером вашей жизни?“, - написала знаменитость.

Ирина Билык с мужем
Ирина Билык с мужем
Скриншот

Напомним, ранее Ирина Билык поразила Сеть архивным фото с Жан-Клодом Ван Даммом.

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Теги: Ирина Билык, Аслан Ахмадов
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Источник: Ivоna bigmir)net

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