"Режиссер моей жизни": Ирина Билык запостила новое фото с мужем

Украинская певица Ирина Билык поделилась семейным кадром.

Известная певица, Народная артистка Украины Ирина Билык поделилась с подписчиками новой фотографией со своим мужем, фотографом и продюсером азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым.

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Так, на своей странице в Инстаграм Ирины опубликовала селфи с возлюбленным. На снимке певица одета в черную куртку и персиковую шапку, а ее супруг - в черный свитер и серую куртку. В описании Билык написала, что Аслан является режиссером не только ее нового шоу, но и ее жизни.

“Мой муж - режиссер моего нового Шоу!! А я - его любимая Артистка!! А может ли ваш любимый человек быть режиссером вашей жизни?“, - написала знаменитость.

Ирина Билык с мужем Скриншот

Напомним, ранее Ирина Билык поразила Сеть архивным фото с Жан-Клодом Ван Даммом.

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