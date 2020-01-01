Она крейзи? Дорофеева запостила пикантное фото и изумила фанатов
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Участница дуэта “Время и стекло“ Надя Дорофеева поразила Сеть откровенным фото. В Инстаграм знаменитость добавила снимок, на котором показала, как приподнимает джинсовую мини-юбку. В центре кадра оказались ноги и бедра Нади с татуировкой, а также ее белое нижнее белье. Пост артистка оставила без подписи.
Поклонники изумились столь откровенному снимку - и оставили разношерстные комментарии:
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- Дантес вышел из чата 😂😂💓💓
- Надя, ты крейзи
- Ааааа о боги это шикарно, ты шикарна😻😻😻😻😻😻. СНОГШИБАТЕЛЬНАЯ🔥🔥🔥🔥💖💖💖💖💖❤️❤️❤️❤️💜💜💜💜
- Воу полегче черезчур красиво😅❤❤
- Какие ножки🔥 Вау!)
- Нереально красиве фото), - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Дорофеева с Дантесом появятся в новом выпуске “Лиги смеха“.
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