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Она крейзи? Дорофеева запостила пикантное фото и изумила фанатов

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Артистка поделилась кадром в приподнятой мини-юбке - ее раскритиковали в Сети.

Она крейзи? Дорофеева запостила пикантное фото и изумила фанатов
Она крейзи? Дорофеева запостила пикантное фото и изумила фанатов
instagram.com/nadyadorofeeva
 

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Участница дуэта “Время и стекло“ Надя Дорофеева поразила Сеть откровенным фото. В Инстаграм знаменитость добавила снимок, на котором показала, как приподнимает джинсовую мини-юбку. В центре кадра оказались ноги и бедра Нади с татуировкой, а также ее белое нижнее белье. Пост артистка оставила без подписи.

Она крейзи? Дорофеева запостила пикантное фото и изумила фанатов
Она крейзи? Дорофеева запостила пикантное фото и изумила фанатов
instagram.com/nadyadorofeeva

Поклонники изумились столь откровенному снимку - и оставили разношерстные комментарии:

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  • Дантес вышел из чата 😂😂💓💓
  • Надя, ты крейзи
  • Ааааа о боги это шикарно, ты шикарна😻😻😻😻😻😻. СНОГШИБАТЕЛЬНАЯ🔥🔥🔥🔥💖💖💖💖💖❤️❤️❤️❤️💜💜💜💜
  • Воу полегче черезчур красиво😅❤❤
  • Какие ножки🔥 Вау!)
  • Нереально красиве фото), - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Дорофеева с Дантесом появятся в новом выпуске “Лиги смеха“.

 

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Теги: Надя Дорофеева, белье, пикантные фото
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Источник: IVONА bigmir)net

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