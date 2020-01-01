Артистка поделилась кадром в приподнятой мини-юбке - ее раскритиковали в Сети.

Она крейзи? Дорофеева запостила пикантное фото и изумила фанатов instagram.com/nadyadorofeeva

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Участница дуэта “Время и стекло“ Надя Дорофеева поразила Сеть откровенным фото. В Инстаграм знаменитость добавила снимок, на котором показала, как приподнимает джинсовую мини-юбку. В центре кадра оказались ноги и бедра Нади с татуировкой, а также ее белое нижнее белье. Пост артистка оставила без подписи.

Она крейзи? Дорофеева запостила пикантное фото и изумила фанатов instagram.com/nadyadorofeeva

Поклонники изумились столь откровенному снимку - и оставили разношерстные комментарии:

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Дантес вышел из чата 😂😂💓💓

Надя, ты крейзи

Ааааа о боги это шикарно, ты шикарна😻😻😻😻😻😻. СНОГШИБАТЕЛЬНАЯ🔥🔥🔥🔥💖💖💖💖💖❤️❤️❤️❤️💜💜💜💜

Воу полегче черезчур красиво😅❤❤

Какие ножки🔥 Вау!)

Нереально красиве фото), - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Дорофеева с Дантесом появятся в новом выпуске “Лиги смеха“.

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