Сильно красивая: Супруга Монатика очаровала Сеть нежным образом
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Супруга популярного певца, танцора Дмитрия Монатика очаровала Сеть нежным образом. В Инстаграм Ирина выставила селфи в розовом свитшоте с названием новой песни мужа, клип на которую презентовали на днях. Под удлиненную кофту с надписью "Сильно" Ирина надела бледно-розовую юбку, а дополнили образ солнцезащитные очки с крупными стеклами.
Радуемся #Сильно выходу потрясающей видео работы,а так же тому,что специально к премьере такой знаковой для нас видео работы,появились и супер крутые свитшоты Special for You, - написала Ирина.
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Подписчики похвалили образ Ирины и употребили одну из фраз новой песни Дмитрия:
- Сильно красивая😻😻💣💣💣, - процитировали песню Монатика.
- Такая весенняя, нежная и сильно красивая Ириша👩❤️💋👩
- Яка ви гарна!!!!👍👍🤗
- Такие нежные и красивые оттенки💕
- Какая вы прекрасная✨
- Как красиво, Ируся ! 🤗🤗🤗💜💕💕💕💕💕💕💕
- Ждём Сильно в Новом Клипе!
- Вы Сильно Красивая ❤️😍, - написали в Сети.
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