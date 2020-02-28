Ирина Монатик засветилась в свитшоте, сделанном к выпуску нового клипа артиста .

Сильно красивая: Супруга Монатика очаровала Сеть нежным образом instagram.com/irinamonatik

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Супруга популярного певца, танцора Дмитрия Монатика очаровала Сеть нежным образом. В Инстаграм Ирина выставила селфи в розовом свитшоте с названием новой песни мужа, клип на которую презентовали на днях. Под удлиненную кофту с надписью "Сильно" Ирина надела бледно-розовую юбку, а дополнили образ солнцезащитные очки с крупными стеклами.

Радуемся #Сильно выходу потрясающей видео работы,а так же тому,что специально к премьере такой знаковой для нас видео работы,появились и супер крутые свитшоты Special for You, - написала Ирина.



Сильно красивая: Супруга Монатика очаровала Сеть нежным образом instagram.com/irinamonatik

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Подписчики похвалили образ Ирины и употребили одну из фраз новой песни Дмитрия:

Сильно красивая😻😻💣💣💣, - процитировали песню Монатика.

Такая весенняя, нежная и сильно красивая Ириша👩‍❤️‍💋‍👩

Яка ви гарна!!!!👍👍🤗

Такие нежные и красивые оттенки💕

Какая вы прекрасная✨

Как красиво, Ируся ! 🤗🤗🤗💜💕💕💕💕💕💕💕

Ждём Сильно в Новом Клипе!

Вы Сильно Красивая ❤️😍, - написали в Сети.

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