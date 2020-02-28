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Сильно красивая: Супруга Монатика очаровала Сеть нежным образом

Комментариев: 1
Ирина Монатик засветилась в свитшоте, сделанном к выпуску нового клипа артиста .

Сильно красивая: Супруга Монатика очаровала Сеть нежным образом
Сильно красивая: Супруга Монатика очаровала Сеть нежным образом
instagram.com/irinamonatik

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Супруга популярного певца, танцора Дмитрия Монатика очаровала Сеть нежным образом. В Инстаграм Ирина выставила селфи в розовом свитшоте с названием новой песни мужа, клип на которую презентовали на днях. Под удлиненную кофту с надписью "Сильно" Ирина надела бледно-розовую юбку, а дополнили образ солнцезащитные очки с крупными стеклами.

Радуемся #Сильно выходу потрясающей видео работы,а так же тому,что специально к премьере такой знаковой для нас видео работы,появились и супер крутые свитшоты Special for You, - написала Ирина.
 

Сильно красивая: Супруга Монатика очаровала Сеть нежным образом
Сильно красивая: Супруга Монатика очаровала Сеть нежным образом
instagram.com/irinamonatik

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Подписчики похвалили образ Ирины и употребили одну из фраз новой песни Дмитрия:

  • Сильно красивая😻😻💣💣💣, - процитировали песню Монатика.
  • Такая весенняя, нежная и сильно красивая Ириша👩‍❤️‍💋‍👩
  • Яка ви гарна!!!!👍👍🤗
  • Такие нежные и красивые оттенки💕
  • Какая вы прекрасная✨
  • Как красиво, Ируся ! 🤗🤗🤗💜💕💕💕💕💕💕💕
  • Ждём Сильно в Новом Клипе!
  • Вы Сильно Красивая ❤️😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, где можно посмотреть новый выпуск "Голоса страны".

 

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Теги: ирина демичева, Дмитрий Монатик, премьера клипа
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  28.02.2020, 17:42
Оценка:  0
гость
сильно красивая????? это стеб???
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