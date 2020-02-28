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В купальнике и мехах: MARUV запостила пикантный кадр

Комментариев: 2
Певица показала соблазнительный снимок и анонсировала новый танцевальный трек.
В купальнике и мехах: MARUV запостила пикантный кадр
В купальнике и мехах: MARUV запостила пикантный кадр
instagram.com/maruvofficial

Эпатажная и популярная украинская исполнительница MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, продолжает делиться с поклонниками результатами откровенных фотосессий.

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Так, на своей странице в Инстаграм 28-летняя знаменитость опубликовала снимок, где она позирует в черном купальнике, меховой шубе и шляпе черного цвета. Свой образ она дополнила браслетом и серьгами.

В описании к пикантному кадру MARUV сообщила, что готовит новый танцевальный трек совместно с BOOSIN.

“Скоро все киски будут танцевать с MARUV и BOOSIN“, - написала певица.

Инстаграм MARUV
Инстаграм MARUV
Скриншот

Ранее в полиции показали, какие драгоценности вернули MARUV.

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Теги: MARUV
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.02.2020, 16:40
Оценка:  0
гость
Ох! Ах! Мене бы на пыпыську голую глянутi...
гость  (аноним)  28.02.2020, 16:34
Оценка:  -1
гость
Корсуниха, не мозоль очи, собери чемоданы и НАХ ...за поребрик! Затрахала уже ТП
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