Дочь Ольги Сумской призналась, насколько поправилась во время беременности

Антонина Паперная рассказала, сколько килограмм набрала во время первой беременности.

Старшая дочь украинской ведущей, актрисы театра и кино Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная поделилась с подписчицами интересным фактом о своей первой беременности.

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29-летняя артистка, которая в начале года объявила, что скоро во второй раз станет мамой, вспомнила, сколько набрала после первых родов.

Так, на своей странице в Инстаграм Паперная призналась, что два года назад поправилась на 22 килограмма. Кроме того, Антонина рассказала, как питается сейчас.

“Девушки,набирающие за всю беременность 2-3 кг, вы загадка для меня. Шаманите там как-то что-ли?? Я ,собственно, к чему.... в первую беременность я набрала самую малость (22 килограммчика, скромно да?🙈). Сейчас, имея такой опыт, стараюсь ограничивать себя, особенно в сладком, это моя ❤️,особенно зимой .Ну вот никак в пасмурную погоду без кусочка шоколадки🍫 Поэтому звонкий внутренний голос ,напевающий фразу “тебе же сейчас можнооо“ , я стараюсь игнорировать“, - поделилась Антонина.

Антонина Паперная Скриншот

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