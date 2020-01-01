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Редкое фото: Катя Осадчая показала маму-именинницу

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Ведущая "Світського життя" публично поздравила маму с юбилеем.
Редкое фото: Катя Осадчая показала маму-именинницу
Редкое фото: Катя Осадчая показала маму-именинницу
instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая, звезда проектов “Світське життя“ и “Голос країни“ Катя Осадчая поделилась с подписчиками в соцсети редкой фотографией. Знаменитость показала маму - Анну Павловну.

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Так, на странице Осадчей в Инстаграм появился кадр, где ее мама позирует за столом столичного кафе. Она одета в белую рубашку, черную жилетку и темные очки. На столе перед Анной Павлоной стоит торт с надписью “Маме“.

Поводом для обнародования редкого кадра стало празднование дня рождения мамы Осадчей. В описании к фото Катя поздравила близкого человека с юбилеем.

“Мамі бажаю натхнення на всі заплановані звершення, а всім нам зустріти ювілей в такій крутій формі. Йога, trx, малювання і догляд за великою родиною :) сусідка зустріла мою маму з сімнадцятирічним онуком і зауважила, що син вже такий дорослий 😎 я б теж не подумала, що моя мама вже бабуся двох онуків. Будь такою ж молодою, а ми будемо брати приклад. З Днем народження! Любимо і безмежно дякуємо за все ❤️“, - трогательно подписала ведущая.

Мама Кати Осадчей
Мама Кати Осадчей
Скриншот

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Теги: Катя Осадчая
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Источник: Ivоna bigmir)net

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