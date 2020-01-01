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"Это не ваше дело": Андрей Хлывнюк прокомментировал слухи о разводе

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Солист группы "Бумбокс" прожил с женой в браке 10 лет.
"Это не ваше дело": Андрей Хлывнюк прокомментировал слухи о разводе
"Это не ваше дело": Андрей Хлывнюк прокомментировал слухи о разводе
instagram.com/boomboxfamily

Лидера известной украинской рок-группы “Бумбокс“ Андрея Хлывнюка и его супругу Анну заподозрили в разводе. Причиной таких слухов стало то, что пара уже несколько месяцев не появляется вместе на светских мероприятиях.

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Разъяснить ситуацию решила ведущая и журналистка Соломия Витвитская. Она опубликовала на своем Telegram-канале “Особливе з Соломією“ короткое видео с интервью Хлывнюка.

На вопрос о том, правда ли, что он разводится с Анной, музыкант ответил: “Да это, блин, не ваше дело, друзья мои“. Артист не подтвердил и не опроверг слухи. Однако в ролике призвал зрителей не приносить работу домой, а домашние дела - на работу.

“Андрей Хлывнюк и Анна Копылова поженились в 2010 году и имеют двух детей. По слухам пара уже почти полгода, как не живет вместе и именно Анна приняла решение уйти из семьи. Я конечно же спросила все лично у Андрея, и хотя четкого ответа не получила, но видно, что тема неприятная для него. Когда выключила камеру, он объяснил, что ругался на тех людей, интересующихся его личной жизнью“, - добавила Соломия Витвицкая.

Ранее сообщалось, что группа Бумбокс выпустила “двойной“ клип

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Теги: Бумбокс, Андрей Хлывнюк, разводы звезд
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Источник: Ivоna bigmir)net

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