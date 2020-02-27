Певица показала кадры черно-белой фотосессии и намекнула на проблемы с отцом .

До боли знакомо: Астафьева разоткровенничалась о личном instagram.com/da_astafieva

Читай также: “Мама, не смотри“: Остапчук в неглиже показал подготовку к романтическому ужину

Певица, актриса Даша Астафьева поразила поклонников откровенным постом в Сети. В Инстаграм звезда добавила черно-белое фото, на котором позирует в одних колготках в сетку. Грудь и живот Даша прикрывает скрещенными ногами. В подписи Даша написала о проблемах с отцом, которые накладывают отпечаток на будущее женщины.

Женщины, обделённые вниманием отца, навсегда остаются существом, с перебитым хребтом...

Одинокими внутри.

Бегущими по бесконечной дороге , в поисках папы в каждом новом мужчине.. в каждом, кто улыбнётся ее злому мирку..

Счастье, решить это при жизни отца.

Страх - не успеть, - написала Даша.

До боли знакомо: Астафьева разоткровенничалась о личном instagram.com/da_astafieva

Подписчики Астафьевой похвалили фото Даши и отметили мудрость ее поста.

До боли знакомо, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева удивила откровенной фотосессией.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.