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До боли знакомо: Астафьева разоткровенничалась о личном

Комментариев: 2
Певица показала кадры черно-белой фотосессии и намекнула на проблемы с отцом .

До боли знакомо: Астафьева разоткровенничалась о личном
До боли знакомо: Астафьева разоткровенничалась о личном
instagram.com/da_astafieva

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Певица, актриса Даша Астафьева поразила поклонников откровенным постом в Сети. В Инстаграм звезда добавила черно-белое фото, на котором позирует в одних колготках в сетку. Грудь и живот Даша прикрывает скрещенными ногами. В подписи Даша написала о проблемах с отцом, которые накладывают отпечаток на будущее женщины.

Женщины, обделённые вниманием отца, навсегда остаются существом, с перебитым хребтом...
Одинокими внутри.
Бегущими по бесконечной дороге , в поисках папы в каждом новом мужчине.. в каждом, кто улыбнётся ее злому мирку..
Счастье, решить это при жизни отца.
Страх - не успеть, - написала Даша.

До боли знакомо: Астафьева разоткровенничалась о личном
До боли знакомо: Астафьева разоткровенничалась о личном
instagram.com/da_astafieva

Подписчики Астафьевой похвалили фото Даши и отметили мудрость ее поста.

До боли знакомо, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева удивила откровенной фотосессией. 

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Теги: Даша Астафьева, родители звезд, папа
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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