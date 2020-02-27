До боли знакомо: Астафьева разоткровенничалась о личном
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Певица, актриса Даша Астафьева поразила поклонников откровенным постом в Сети. В Инстаграм звезда добавила черно-белое фото, на котором позирует в одних колготках в сетку. Грудь и живот Даша прикрывает скрещенными ногами. В подписи Даша написала о проблемах с отцом, которые накладывают отпечаток на будущее женщины.
Женщины, обделённые вниманием отца, навсегда остаются существом, с перебитым хребтом...
Одинокими внутри.
Бегущими по бесконечной дороге , в поисках папы в каждом новом мужчине.. в каждом, кто улыбнётся ее злому мирку..
Счастье, решить это при жизни отца.
Страх - не успеть, - написала Даша.
Подписчики Астафьевой похвалили фото Даши и отметили мудрость ее поста.
До боли знакомо, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Даша Астафьева удивила откровенной фотосессией.
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