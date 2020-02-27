Телеведущий выставил видео, на котором показал свою спальню и отражение в зеркале.

"Мама, не смотри": Остапчук в неглиже показал подготовку к романтическому ужину пресс-служба телеканала Украина

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Телеведущий, шоумен Владимир Остапчук, который недавно развелся с переводчицей Еленой Войченко, снова привлек внимание публики к своей личной жизни. В Инста-сториз Остапчук, которого супруга публично обвинила в многочисленных изменах, показал подготовку к романтическому вечеру.

Шоумен снял на видео свою квартиру, вымытую до блеска, а также аккуратно убранную постель, сказав при этом, что надеется на приятное продолжение вечера. Также Остапчук показал свое отражение в зеркале - он позирует в трусах-боксерках и леопардовой рубашке.

Мама, не смотри эту сториз, - подписал кадры Остапчук.

"Мама, не смотри": Остапчук в неглиже показал подготовку к романтическому ужину Скриншот

"Мама, не смотри": Остапчук в неглиже показал подготовку к романтическому ужину Скриншот

Похоже, телеведущий решил одновременно и пощекотать нервы хейтерам, которые делают ему замечания из-за развода с Еленой Войченко, а заодно и прорекламировать клининговую компанию.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук озадачил постом о короновирусе.

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