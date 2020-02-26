Екатерина Кухар трогательно поздравила сына с 11-летием
Известная украинская балерина, судья проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар поделилась с подписчиками радостной новостью. 26 февраля ее сыну Тимуру исполнилось 11 лет.
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По случаю праздника звездная мама разместила в Instagram короткое видео с именинником, которое было снято во время одного с эфиром “Танцев со звездами 2019“. В подписи к ролику балерина добавила трогательное обращение к сыну.
“Мальчик мой любимый!!! Дари всегда тепло, любовь, радость, доброту этому миру и близким тебе людям! Цени их и оберегай.... особенно женщин, которые души в тебе не чаят и каждый день дарят свою заботу.... Будь их крыльями! Живи с улыбкой и делись этой улыбкой!И ПУСТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО КРУЖИТ ЛЮБОВЬ!“, - написала Екатерина Кухар.
Мальчик мой любимый!!! 🥰 Дари всегда тепло, любовь, радость, доброту этому миру и близким тебе людям! Цени их и оберегай.... особенно женщин, которые души в тебе не чаят и каждый день дарят свою заботу.... Будь их крыльями! Живи с улыбкой и делись этой улыбкой!🎈 И ПУСТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО КРУЖИТ ЛЮБОВЬ! ⠀ #сднёмрождения🎂 #тимуриегокоманда #такойвзрослыймаминсын #вокругтебявесьмиркружит @timurkukhar
Ранее сообщалось, что Екатерина Кухар едва не сорвала крестины дочери Натальи Холоденко.
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