Антонина Паперная показала забавное видео с 2-летней дочерью

Старшая дочь Ольги Сумской поделилась редким домашним видео.

Старшая дочь известной украинской ведущей, актрисы театра и кино Ольги Сумской, Антонина Паперная очаровала поклонников роликом из семейного архива. Знаменитость показала видео с 2-летней дочерью Евой.

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Так, на своей странице в Инстаграм, 29-летняя актриса, которая в начале года объявила о второй беременности, опубликовала черно-белые домашние кадры. В видео Антонина лежит на диване, а маленькая Ева кормит звездную маму орешками.

“Нахожусь под пристальным вниманием лучшего диетолога“, - забавно подписала ролик Паперная.

Ранее Ольга Сумская прокомментировала появление своей 2-летней внучки на обложке глянца.

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