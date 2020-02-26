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Антонина Паперная показала забавное видео с 2-летней дочерью

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Старшая дочь Ольги Сумской поделилась редким домашним видео.
Антонина Паперная показала забавное видео с 2-летней дочерью
Антонина Паперная показала забавное видео с 2-летней дочерью
instagram.com/tonya_papernaya

Старшая дочь известной украинской ведущей, актрисы театра и кино Ольги Сумской, Антонина Паперная очаровала поклонников роликом из семейного архива. Знаменитость показала видео с 2-летней дочерью Евой.

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Так, на своей странице в Инстаграм, 29-летняя актриса, которая в начале года объявила о второй беременности, опубликовала черно-белые домашние кадры. В видео Антонина лежит на диване, а  маленькая Ева кормит звездную маму орешками.

“Нахожусь под пристальным вниманием лучшего диетолога“, - забавно подписала ролик Паперная.

Ранее Ольга Сумская прокомментировала появление своей 2-летней внучки на обложке глянца.

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Теги: Антонина Паперная
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Источник: Ivоna bigmir)net

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