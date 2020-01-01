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Бабочки в животе: Слава Каминская показала фигуру в эффектном наряде

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Артистка позировала на подоконнике в парадном в очень коротком платье.

Бабочки в животе: Слава Каминская показала фигуру в эффектном наряде
Бабочки в животе: Слава Каминская показала фигуру в эффектном наряде
instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская очаровала Сеть стройной фигурой в откровенном наряде. в Инстаграм артистка добавила фото, на котором позирует, сидя на подоконнике в подъезде дома. Слава одета в коротенькое платье и леопардовые ботильйоны, а взгляд артистки направлен за окно.

Настроение: задумчивое.
Планы на будущее: погадать на ромашке, чьи бабочки 🦋 в моем животе🤣, - подписала Каминская.

Бабочки в животе: Слава Каминская показала фигуру в эффектном наряде
Бабочки в животе: Слава Каминская показала фигуру в эффектном наряде
instagram.com/babaslavka

Фолловеры похвалили фото, правда, многие отметили, что оно "архивное", поскольку сделано летом и Слава на нем кажется худее.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина показала ножки в коротком платье.

 

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Теги: Слава Каминская, наряды звезд, худая
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Источник: IVONА bigmir)net

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