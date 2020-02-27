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До и после: Jerry Heil похвасталась результатами похудения

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Украинская певица рассказала, как справилась с перееданием на фоне стрессов.
До и после: Jerry Heil похвасталась результатами похудения
До и после: Jerry Heil похвасталась результатами похудения
instagram.com/thejerryheil

Известная украинская певица, видеоблогер и финалистка национального отбора на “Евровидение 2020“ Jerry Heil (Яна Шемаева) рассказала поклонникам о своей борьбе с лишними килограммами.

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Так, на своей странице в Инстаграм 24-летняя девушка опубликовала несколько коллажей, на которых продемонстрировала, как менялась ее фигура после тренировок и отказа от неправильного питания.

В описании к кадрах знаменитость призналась, что долго откладывала похудение. И только, когда почувствовала, что ей не комфортно в своем теле, решилась заняться фигурой. Кроме того, Jerry Heil придумала собственную систему отслеживания похудения.

“Я знайшла для себе чудесний спосіб утримувати відповідальність за свої результати перед собою ж. Дехто фотографує себе після тренувань і потім відслідковує результат. Зі мною “час від часу“ не працює - я забуваю назавжди, якщо не роблю щось щодня. Тому запровадила ось що:
1. Фотографувати в сторіз #пресвиходь
Але цього було мало.
2. Я почала ставити ці фотки на заставку телефона, яку змінювала щодня!
Що це дало:
🙌🏾Мені було соромно перший час, якщо хтось брав телефон в руки. Але я знала, що завтра матиму змогу змінити фото на шпалерах. Після тренування🐥
🙌🏾 Це змотивувало мене покінчити з компульсивними переїданнями під час хвилювання, бо шкода своєї праці!“, - поделилась артистка.

Jerry Heil похудение
Jerry Heil похудение
Скриншот

Jerry Heil похудение
Jerry Heil похудение
Скриншот

Jerry Heil похудение
Jerry Heil похудение
Скриншот

Jerry Heil похудение
Jerry Heil похудение
скриншот

Ранее Jerry Heil прокомментировала финал Нацотбора “Евровидение 2020“.

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Теги: Jerry Heil
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Jamz    27.02.2020, 11:40
Оценка:  0
Jamz
Быдлошмандец Джери! Вали обратно в своё забыченное село! Не засерай своим быдло-творчеством эфир!
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