Деми Роуз прошлась в пикантном наряде по Беверли-Хиллз.

Британская модель вышла на прогулку в одном белье instagram.com/demirose

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Британская модель Деми Роуз - одна из тех знаменитостей, кому невероятно идут откровенные наряды. Девушка с довольно аппетитными формами совершенно не пошло смотрится не только в коротких платьях и полупрозрачных шортиках, но и в мини-бикини - и, кстати, постоянно этим пользуется. На этот раз модель надела пикантный аутфит на прогулку по Беверли-Хиллз.

Фото красотка выставила в Инстаграм. В кадре Деми появилась в черных велосипедках с прозрачными вставками по бокам и топе-бюстгальтере. Дополнили образ коротенькая джинсовая куртка с бахромой и маленькая черная сумочка.

Британская модель вышла на прогулку в одном белье instagram.com/demirose

Британская модель вышла на прогулку в одном белье instagram.com/demirose

Британская модель вышла на прогулку в одном белье instagram.com/demirose

За несколько часов в Сети фото красотки набрали более 600 тыс. лайков.

Ранее мы писали, что Деми Роуз засветила ягодицы в пикантном наряде.

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