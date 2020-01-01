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Вы пара?: Педан с дочерью разыграли любопытных подписчиков в Сети

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Телеведущий и его 14-летняя дочь записали забавное видео, в котором озвучили странные вопросы фолловеров.

Вы пара?: Педан с дочерью разыграли любопытных подписчиков в Сети
Вы пара?: Педан с дочерью разыграли любопытных подписчиков в Сети
instagram.com/pedanos

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Популярный телеведущий Александр Педан записал забавное видео со своей 14-летней дочерью Лерой, в котором ответил на популярные вопросы подписчиков. Интерес фолловеров к Лере и ее папе возник, судя по всему, после того, как они завели совместный аккаунт в Tiktok. Ежедневно знаменитость с дочкой-подростком выкладывают совместные видео. В одном из них папа с Лерой даже сплясали в халатах с масками на лице.

@pedanmozhet

Our own version💁🏼‍♀️ сколько % заряда у вас на телефоне?) #рек #walkchallenge #fyp #папаидочка

♬ Birthday Suit - Cosmo Sheldrake

На это раз в ролике папа и дочь удовлетворили интерес любопытных подписчиков, ответив на вопросы “правда ли они пара“ и “правда ли, что Лере - 23, а Педану - 54 года“. Веселый тандем кивал в такт всплывающим вопросам, а после они дружно опровергли все “предположения“.

Вы пара?: Педан с дочерью разыграли любопытных подписчиков в Сети
Вы пара?: Педан с дочерью разыграли любопытных подписчиков в Сети
Скриншот

Вы пара?: Педан с дочерью разыграли любопытных подписчиков в Сети
Вы пара?: Педан с дочерью разыграли любопытных подписчиков в Сети
Скриншот

Вы пара?: Педан с дочерью разыграли любопытных подписчиков в Сети
Вы пара?: Педан с дочерью разыграли любопытных подписчиков в Сети
Скриншот

@pedanmozhet

У вас было много вопросов, сейчас ответим:) #рек #foyou

♬ Тилэкс - tilexofficial

Ранее мы писали, что Александр Педан рассказал о воспитании дочери. 

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Теги: Педан, дети звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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