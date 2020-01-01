Горячая штучка: 18-летняя дочка Синди Кроуфорд блеснула в пикантном лаковом наряде
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Дочка супермодели 1990-х Синди Кроуфорд 18-летняя модель Кайя Гербер очаровала Сеть снимками в пикантном наряде. В Инстаграм девушка выставила бекстейджи со съемок новой коллекции бельгийского дизайнера Энтони Ваккарелло.
Кайя вместе со своей коллегой-моделью позируют в черных лаковых нарядах, состоящих из юбок под пояс, зауженных книзу, и откровенных бюстгальтеров. Образ девушек дополняют высокие сапоги на шпильке и массивные украшения.
Подписчики Кайи назвали фото девушки “огненными“, а ее саму - “горячей штучкой“.
Ранее мы писали, что сын Синди Кроуфорд набил тату на лице.
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