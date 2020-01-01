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Ирина Шейк подогрела слухи о помолвке со своим помощником

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Супермодель засветилась в Италии с помолвочным кольцом.
Ирина Шейк подогрела слухи о помолвке со своим помощником
Ирина Шейк подогрела слухи о помолвке со своим помощником
instagram.com/irinashayk

Всемирно известную российскую модель и бывшую жену актера Брэдли Купера Ирину Шейк заподозрили в тайной помолвке с ее помощником Али Кавусси. Поводом для слухов стал совместный выход пары в Италии.

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Так, на одной из фанатских страниц Ирины в Инстаграм появилась фотография, где Ирина и Али гуляют по улицам Милана, держась за руки.

Модель была одета в серый свитер с изображением мультяшного мышонка Джерри и в пестрых штанах. Свой повседневный образ она дополнила красной сумкой и темными очками. Кроме того, поклонники Шейк заметили у нее на пальце помолвочное кольцо.

Ирина Шейк и Али Кавусси
Ирина Шейк и Али Кавусси
www.instagram.com/irinashaykslo

Ранее Ирина Шейк засветилась на презентации в прозрачном платье.

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Теги: Ирина Шейк
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Источник: Ivоna bigmir)net

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