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Беременная Джамала похвасталась дерзким образом

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Певица показала свежий look и рассказала о песне "Поринь" с ее нового альбома.
Беременная Джамала похвасталась дерзким образом
Беременная Джамала похвасталась дерзким образом
instagram.com/jamalajaaa

Украинская исполнительница, победительница “Евровидения 2020“ Джамала удивила подписчиков новой публикацией. Звезда, которая недавно объявила о второй беременности, похвасталась весьма дерским образом.

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На своей странице в Инстаграм Джамала опубликовала отрывок с песни “Поринь“ из нового альбома “Свої“. В качестве заставки для видео артистка выбрала фото, где она позирует в ржаных джинсах, в черном топе, темных очках и красных туфлях. Кроме того, певица накинула на одну руку джинсовую куртку. А в описании к ролику Джамала рассказала, о чем композиция “Поринь“.

“А вам знайомо? Ти дістаєш телефон, щоб відправити смс або зателефонувати, але ось уже перевіряєш що там нового в інстаграмі або фейсбуці… Ти занурюєшся в інший світ - яскраві фото, відео змінюються одне за одним, посилання, цікаві статті, пости друзів і знайомих. Начебто тільки зайшов, а вже минула година, дві, чи навіть більше! Коли @koloah надіслав мені інструментальне демо, після прослуховування моєю першою асоціацією була історія, описана вище. Зі мною, на жаль, таке трапляється часто. І тоді в голову прийшла ідея пісні #Поринь, в якій розповідь йде від імені штучного інтелекту. Наш телефон знає про нас все - яку музику любимо, з ким дружимо, які покупки плануємо зробити, куди забронювали квитки і багато-багато всього. У якийсь момент ми стали від нього залежні. Мобільний керує нами, він пропонує стерти межу між реальним світом і штучно створеним, в якому тобі зручно перебувати. Ти поринаєш у віртуальний світ, але не поверхово, ти тонеш у ньому. Він манить і зачаровує тебе, як в міфах голоси сирен заманювали подорожніх“, - написала украинская певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А вам знайомо? ⠀ Ти дістаєш телефон, щоб відправити смс або зателефонувати, але ось уже перевіряєш що там нового в інстаграмі або фейсбуці… Ти занурюєшся в інший світ — яскраві фото, відео змінюються одне за одним, посилання, цікаві статті, пости друзів і знайомих. Начебто тільки зайшов, а вже минула година, дві, чи навіть більше! ⠀ Коли @koloah надіслав мені інструментальне демо, після прослуховування моєю першою асоціацією була історія, описана вище. Зі мною, на жаль, таке трапляється часто. І тоді в голову прийшла ідея пісні #Поринь, в якій розповідь йде від імені штучного інтелекту. ⠀ Наш телефон знає про нас все — яку музику любимо, з ким дружимо, які покупки плануємо зробити, куди забронювали квитки і багато-багато всього. У якийсь момент ми стали від нього залежні. Мобільний керує нами, він пропонує стерти межу між реальним світом і штучно створеним, в якому тобі зручно перебувати. Ти поринаєш у віртуальний світ, але не поверхово, ти тонеш у ньому. Він манить і зачаровує тебе, як в міфах голоси сирен заманювали подорожніх. ⠀ Слухай альбом #Свої! Посилання у шапці профілю ⬆️ ⠀ #jamala_свої #koloah #джамала

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Ранее Джамала рассказала, скольких детей еще планирует родить.

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Теги: Джамала
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Источник: Ivоna bigmir)net

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