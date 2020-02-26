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Ким Кардашьян приняла участие в дерзкой фотосессии с певицей Шер

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Светская львица Ким Кардашьян и певица Шер позировали на больших байках.
Ким Кардашьян приняла участие в дерзкой фотосессии с певицей Шер
Ким Кардашьян приняла участие в дерзкой фотосессии с певицей Шер
instagram.com/kimkardashian

Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и модель Ким Кардашьян удивила поклонников новой фотосессией. 39-летняя светская львица впервые снялась с 73-летней легендарной певицей и актрисой Шер. Знаменитости позировали для издания CR Fashion Book.

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На своей странице в Инстаграм Ким опубликовала два совместных кадра с Шер. На снимках они предстали в рокерских образах, сидя на больших байках. Женщины запечатлены в черных обтягивающих нарядах и кожаных куртках. Дерзкие образы Ким и Шер дополнили ярким макияжем и пышными прическами. 

Дерзкая фотосессия Ким Кардашьян и Шер
Дерзкая фотосессия Ким Кардашьян и Шер
Скриншот

Дерзкая фотосессия Ким Кардашьян и Шер
Дерзкая фотосессия Ким Кардашьян и Шер
Скриншот

Ранее Ким Кардашьян показала редкое фото с мамой Крис Дженнер.

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Теги: Ким Кардашьян, Шер
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Источник: Ivоna bigmir)net

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