Финалистка Нацобора 2020 Jerry Heil запостила пикантное фото

Известная украинская исполнительница, финалистка национального отбора на “Евровидение 2020“ Jerry Heil поделилась с подписчиками пикантным фото.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала кадр с откровенной фотосессии. На снимке Jerry Heil позирует в нижнем белье желтого цвета. Соблазнительный образ певица дополнила фирменной прической и массивной цепочкой.

В описании к новой фотографии исполнительница вспомнила о “нездоровом“ похудении, а также призналась, почему постит в соцсети такие откровенные кадры.

“Я пару місяців працювала, як ніколи, над собою, щоб дивитися на результат з задоволенням😶 Але важливо також сказати основне: ціллю стало почуватися в новому режимі здоровою. Тілом і духом. Бо 5 років тому я дуже нездорово схудла. Пам’ятаю страх з’їсти щось зайве! Зауважу, що веганством тоді і не пахло: листочки салату лише слугували “прикрасою“ сухій куриній грудці, іноді политій йогуртом 0%, як радили авторитетні ПП пабліки вк. Я перевірила на собі багато “модних“ трендів! Саме тому, не зважаючи на те, що дехто каже, що такі фото гублять в мені загадку і що це “не мій контент“, я його робитиму. Тому що я про відкритість . Про працю над собою. Про прийняття. Бо це, здавалося би, лише тіло. Але воно - одяг душі. А який одяг - такий настрій, помічали? Я відчуваю, як важливо поділитися тим, через що пройшла чи йду. Тут ще є що робити, підтягувати. Але вже навіть на цьому етапі, якщо я покажу “до-після“, багато хто здивується“, поделилась Jerry Heil.