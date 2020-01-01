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Меня передумали: Остапчук озадачил публикацией, связанной с короновирусом

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Телеведущий показал снимок, на котором у него подбит глаз - и отметил, что сдал билеты в Милан.

Остапчук озадачил публикацией, связанной с короновирусом
Остапчук озадачил публикацией, связанной с короновирусом
instagram.com/vova_ostapchuk

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Телеведущий, шоумен Владимир Остапчук удивил неожиданной публикацией, связанной с китайским короновирусом. В Инста-сториз он провел опрос среди своих подписчиков, стоит ли ему лететь через 2 недели в Милан, где сейчас началась вспышка этого заболевания. Через некоторое время Остапчук сделал еще одну публикацию, сообщив, что все-таки решил не сдавать билеты, а надеется "прорваться".

Не так страшен короновирус, как мы его рисуем, - прокомментировал Остапчук.

Остапчук озадачил публикацией, связанной с короновирусом
Остапчук озадачил публикацией, связанной с короновирусом
Скриншот

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Третья публикация Владимира на эту же тему оставляет много вопросов: в Инста-сториз он, прикрывая один глаз рукой, сообщил, что решил все-таки воздержаться от поездки и сдает билеты в Италию. Далее Остапчук в кадре убрал ладонь с лица и показал огромный синяк под глазом.

Ребят, меня передумали лететь в Италию, - подписал фото Остапчук.

Остапчук озадачил публикацией, связанной с короновирусом
Остапчук озадачил публикацией, связанной с короновирусом
Скриншот

Пока неясно, действительно ли шоумен получил травму - или в лучших традициях любимого им комедийного жанра просто решил разыграть публику.

Ранее мы писали, что в Сети рассекретили любовницу Остапчука. 

 

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Теги: Владимир Остапчук, синяк, Короновирус, Милан
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