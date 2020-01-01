Меня передумали: Остапчук озадачил публикацией, связанной с короновирусом
Читай также: Как распознать коронавирус и отличить от ОРВИ и гриппа?
Телеведущий, шоумен Владимир Остапчук удивил неожиданной публикацией, связанной с китайским короновирусом. В Инста-сториз он провел опрос среди своих подписчиков, стоит ли ему лететь через 2 недели в Милан, где сейчас началась вспышка этого заболевания. Через некоторое время Остапчук сделал еще одну публикацию, сообщив, что все-таки решил не сдавать билеты, а надеется "прорваться".
Не так страшен короновирус, как мы его рисуем, - прокомментировал Остапчук.
Читай также: Благодарен хейтерам: Остапчук признался. как на него подействовал негатив в Сети
Третья публикация Владимира на эту же тему оставляет много вопросов: в Инста-сториз он, прикрывая один глаз рукой, сообщил, что решил все-таки воздержаться от поездки и сдает билеты в Италию. Далее Остапчук в кадре убрал ладонь с лица и показал огромный синяк под глазом.
Ребят, меня передумали лететь в Италию, - подписал фото Остапчук.
Пока неясно, действительно ли шоумен получил травму - или в лучших традициях любимого им комедийного жанра просто решил разыграть публику.
Ранее мы писали, что в Сети рассекретили любовницу Остапчука.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил