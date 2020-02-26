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Наталья Могилевская похвасталась новой прической

Комментариев: 1
Украинская певица показала фото со съемок "Лиги смеха".
Наталья Могилевская похвасталась новой прической
Наталья Могилевская похвасталась новой прической
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская исполнительница, продюсер, а с недавних пор еще и судья юмористического проекта “Лига смеха“, Наталья Могилевская удивила поклонников сменой имиджа.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала несколько фотографий, где она запечатлена с новой прической. На снимках Наталья позирует с афро-кудряшками и большим красным бантом. Судя по хештегам, в таком образе Могилевская появится в одном из выпусков “Лиги смеха“.

Наталья Могилевская похвасталась новой прической
Наталья Могилевская похвасталась новой прической
Скриншот

Наталья Могилевская похвасталась новой прической
Наталья Могилевская похвасталась новой прической
Скриншот

Ранее сообщалось, что Наталья Могилевская призналась, что перенесла тяжелую операцию.

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Теги: Наталья Могилевская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  26.02.2020, 09:44
Оценка:  0
гость
Прическа новая, а рожа старая и уже совсем не новая!
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