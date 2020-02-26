Украинская певица показала фото со съемок "Лиги смеха".

Известная украинская исполнительница, продюсер, а с недавних пор еще и судья юмористического проекта “Лига смеха“, Наталья Могилевская удивила поклонников сменой имиджа.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала несколько фотографий, где она запечатлена с новой прической. На снимках Наталья позирует с афро-кудряшками и большим красным бантом. Судя по хештегам, в таком образе Могилевская появится в одном из выпусков “Лиги смеха“.

Наталья Могилевская похвасталась новой прической Скриншот

Наталья Могилевская похвасталась новой прической Скриншот

Ранее сообщалось, что Наталья Могилевская призналась, что перенесла тяжелую операцию.

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