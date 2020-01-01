Дочь Ольги Сумской очаровала Сеть беременным фото
Старшая дочь известной украинской актрисы театра и кино Ольги Сумской, Антонина Паперная очаровала поклонников новой публикацией в соцсети. Знаменитость опубликовала кадр с “беременной фотосессии“.
Читай также: “Вульгарненько для мамочки“: Жена Сергея Бабкина удивила провокационным фото
Так, на своей странице в Инстаграм 29-летняя актриса разместила кадр, где она позирует в темно-красной ночной рубашке и прозрачной накидке черного цвета. Будущая мама нежно гладит округлившийся животик.
Читай также: Беременна первенцем: Звезда “Женского квартала“ выставила стильные фото с животиком
Пользователи Сети осыпали Паперную комплиментами и восторженными отзывами.
- Как трогательно!😍Вы прелесть! Всех благ!💐👍✌️
- ❤️Тендітна та зворушлива...А з цього ракурсу, так схожа на матусю...
- Це так прекрасно💐🤗
- Как много красоты в тебе!
- Красуня!!!Вагітність вам до лиця 💖
Напомним, ранее Антонина Паперная впервые показала лицо 2-летней дочери.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил