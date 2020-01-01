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Дочь Ольги Сумской очаровала Сеть беременным фото

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Антонина Паперная во второй раз станет мамой.
Дочь Ольги Сумской очаровала Сеть беременным фото
Дочь Ольги Сумской очаровала Сеть беременным фото

Старшая дочь известной украинской актрисы театра и кино Ольги Сумской, Антонина Паперная очаровала поклонников новой публикацией в соцсети. Знаменитость опубликовала кадр с “беременной фотосессии“.

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Так, на своей странице в Инстаграм 29-летняя актриса разместила кадр, где она позирует в темно-красной ночной рубашке и прозрачной накидке черного цвета. Будущая мама нежно гладит округлившийся животик.

Антонина Паперная беременна
Антонина Паперная беременна
Скриншот

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Пользователи Сети осыпали Паперную комплиментами и восторженными отзывами.

  • Как трогательно!😍Вы прелесть! Всех благ!💐👍✌️
  • ❤️Тендітна та зворушлива...А з цього ракурсу, так схожа на матусю...
  • Це так прекрасно💐🤗
  • Как много красоты в тебе!
  • Красуня!!!Вагітність вам до лиця 💖

Напомним, ранее Антонина Паперная впервые показала лицо 2-летней дочери.

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Теги: Антонина Паперная
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Источник: Ivоna bigmir)net

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