Дочь Ольги Сумской очаровала Сеть "беременным" фото

Антонина Паперная во второй раз станет мамой.

Старшая дочь известной украинской актрисы театра и кино Ольги Сумской, Антонина Паперная очаровала поклонников новой публикацией в соцсети. Знаменитость опубликовала кадр с “беременной" фотосессии.

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Так, на своей странице в Инстаграм 29-летняя актриса разместила кадр, где она позирует в темно-красной ночной рубашке и прозрачной накидке черного цвета. Будущая мама нежно гладит округлившийся животик.

Антонина Паперная беременна Скриншот

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Пользователи Сети осыпали Паперную комплиментами и восторженными отзывами.

Как трогательно!😍Вы прелесть! Всех благ!💐👍✌️

❤️Тендітна та зворушлива...А з цього ракурсу, так схожа на матусю...

Це так прекрасно💐🤗

Как много красоты в тебе!

Красуня!!!Вагітність вам до лиця 💖

Напомним, ранее Антонина Паперная впервые показала лицо 2-летней дочери.

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