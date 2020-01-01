Зинанджа в Инста-сториз написала о знаковых этапах своей жизни.

От Бори до Зианджы: Певица-трансгендер показала архивные фото instagram.com/ziasphere

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Певица-трансгендер Зианджа, которая до смены пола была известна как Борис Апрель, показала поклонникам все этапы становления своей личности. В Инста-сториз Зи выставила архивные фото, начиная с детских снимков маленького Бори и заканчивая кадрами яркой рыжеволосой девушки. В описании знаменитость отметила, что это все главы ее жизни и все эти "персонажи" до сих пор живут в Зиандже.

И - и Борюська, и Апрель, и Зианджа. Я - человек мультиполов, сторон и историй. Рамок для меня не существует, - подписала Зи.

От Бори до Зианджы: Певица-трансгендер показала архивные фото instagram.com/ziasphere

От Бори до Зианджы: Певица-трансгендер показала архивные фото instagram.com/ziasphere

От Бори до Зианджы: Певица-трансгендер показала архивные фото instagram.com/ziasphere

От Бори до Зианджы: Певица-трансгендер показала архивные фото instagram.com/ziasphere

К слову, под фото, где запечатлен 16-летний Борис Апрель артистка написала, что молодых людей не стоит пускать в шоу-бизнес, поскольку можно травмировать их психику.

От Бори до Зианджы: Певица-трансгендер показала архивные фото instagram.com/ziasphere

От Бори до Зианджы: Певица-трансгендер показала архивные фото instagram.com/ziasphere

Ранее мы писали, что Зианджа намекнула на влюбленность.

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