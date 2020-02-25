"Лучшая мама в мире": Ким Кардашьян показала фото с Крис Дженнер

Светская львица опубликовала редкое фото с матерью.

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель и бизнесвумен Ким Кардашьян поделилась с подписчиками редкой семейной фотографией. Светская львица впервые за долгое время разместила в соцсети снимок со своей мамой Крис Дженнер.

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Так, на официальной странице Кардашьян появился кадр, где она и 64-летняя Крис позируют в автомобиле. Ким одета в спортивный бархатный костюм черного цвета с красными лампасами. А ее мама выбрала брючный черный костюм.

“Лучшая мама в мире“, - подписала снимок Ким.

Ким Кардашьян и Крис Дженнер Скриншот

Отметим, что снимок прокомментировала дона из сестер Кардашьян - Хлои. Знаменитость написала: “ФАКТ!!!!!! Кстати, вы оба потрясающие“.

Напомним, ранее 64-летняя мать Кардашьян с молодым бойфрендом снялись для глянца.

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