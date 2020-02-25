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"Лучшая мама в мире": Ким Кардашьян показала фото с Крис Дженнер

Комментариев: 1
Светская львица опубликовала редкое фото с матерью.
"Лучшая мама в мире": Ким Кардашьян показала фото с Крис Дженнер
"Лучшая мама в мире": Ким Кардашьян показала фото с Крис Дженнер
instagram.com/kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель и бизнесвумен Ким Кардашьян поделилась с подписчиками редкой семейной фотографией. Светская львица впервые за долгое время разместила в соцсети снимок со своей мамой Крис Дженнер.

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Так, на официальной странице Кардашьян появился кадр, где она и 64-летняя Крис позируют в автомобиле. Ким одета в спортивный бархатный костюм черного цвета с красными лампасами. А ее мама выбрала брючный черный костюм.

“Лучшая мама в мире“, - подписала снимок Ким.

Ким Кардашьян и Крис Дженнер
Ким Кардашьян и Крис Дженнер
Скриншот

Отметим, что снимок прокомментировала дона из сестер Кардашьян - Хлои. Знаменитость написала: “ФАКТ!!!!!! Кстати, вы оба потрясающие“.

Напомним, ранее 64-летняя мать Кардашьян с молодым бойфрендом снялись для глянца.

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Теги: Крис Дженнер, Ким Кардашьян
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  25.02.2020, 15:47
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гость
а у мамы тоже такая срака!!!
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