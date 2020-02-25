В Сториз Екатерина Репяхова выставила видео с будущим мужем.

Полуголый Виктор Павлик раскрыл подробности личной жизни с молодой невестой instagram.com/repyahovakate

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Украинский артист 54-летний Виктор Павлик, который летом планирует сыграть свадьбу со своим арт-директором 25-летней Екатериной Репяховой, засветился в пикантном образе на видео невесты. В Инста-сториз девушка показала, как Павлик весело отплясывает в с голым торсом в прихожей, отбивая такт большой бутылкой из-под молока. В кадре артист говорит, что в бутылке - носки Кати, которые он стирает таким странным способом.

Полуголый Виктор Павлик раскрыл подробности личной жизни с молодой невестой instagram.com/repyahovakate

Однако, изюминкой необычного видео стал последующий диалог между влюбленными: на вопрос Репяховой, когда "він її випере (постирает (укр.) - прим. ред) - Павлик ответил, что "пере" (стирает (укр.) любимую каждый день.

Полуголый Виктор Павлик раскрыл подробности личной жизни с молодой невестой instagram.com/repyahovakate

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Похоже, Павлик и его молодая возлюбленная окончательно устали от подчеркнутого внимания общественности к своей личной жизни - и решили весь свой контент в соцсетях подкрасить хайпом.

Разумеется, каждый вкладывает свой смысл в сказанное Павликом - лично мы поняли его фразу так, что он ежедневно устраивает любимой романтичное купание в ванной.

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова показала фото в свадебном платье.

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