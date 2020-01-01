Сногсшибательный образ: Лорак очаровала поклонников воздушным нарядом
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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, удивила поклонников новым образом. В Инстаграм 41-летняя артистка добавила фото в коротком платье, декорированном бахромой. Образ певицы дополнил широкий блестящий пояс на талии и прическа с аккуратными локонами. Судя по подписи, именно в таком аутфите Лорак появится в новом клипе на песню “Я бы летала“.
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Подписчики активно прокомментировали пост, отметив, что наряд очень идет арститке.
- Кокосик😉👍
- Прямо афроамериканочка...😉
- Этот взгляд😍🤤
- Очень красивая😍😍😍
- Какое платье! Каролина❣️ Вы Фея
- Интересный наряд 👏🔥
- Как же любовь украшает человека❤️, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Ани Лорак помолодела на свежих фото.
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