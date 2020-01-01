Певица выставила кадры из нового клипа.

Сногсшибательный образ: Лорак очаровала поклонников воздушным нарядом instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, удивила поклонников новым образом. В Инстаграм 41-летняя артистка добавила фото в коротком платье, декорированном бахромой. Образ певицы дополнил широкий блестящий пояс на талии и прическа с аккуратными локонами. Судя по подписи, именно в таком аутфите Лорак появится в новом клипе на песню “Я бы летала“.

Сногсшибательный образ: Лорак очаровала поклонников воздушным нарядом instagram.com/anilorak

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Подписчики активно прокомментировали пост, отметив, что наряд очень идет арститке.

Кокосик😉👍

Прямо афроамериканочка...😉

Этот взгляд😍🤤

Очень красивая😍😍😍

Какое платье! Каролина❣️ Вы Фея

Интересный наряд 👏🔥

Как же любовь украшает человека❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак помолодела на свежих фото.

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