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Сногсшибательный образ: Лорак очаровала поклонников воздушным нарядом

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Певица выставила кадры из нового клипа.

Сногсшибательный образ: Лорак очаровала поклонников воздушным нарядом
Сногсшибательный образ: Лорак очаровала поклонников воздушным нарядом
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, удивила поклонников новым образом. В Инстаграм 41-летняя артистка добавила фото в коротком платье, декорированном бахромой. Образ певицы дополнил широкий блестящий пояс на талии и прическа с аккуратными локонами. Судя по подписи, именно в таком аутфите Лорак появится в новом клипе на песню “Я бы летала“.

Сногсшибательный образ: Лорак очаровала поклонников воздушным нарядом
Сногсшибательный образ: Лорак очаровала поклонников воздушным нарядом
instagram.com/anilorak

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Подписчики активно прокомментировали пост, отметив, что наряд очень идет арститке.

  • Кокосик😉👍
  • Прямо афроамериканочка...😉
  • Этот взгляд😍🤤
  • Очень красивая😍😍😍
  • Какое платье! Каролина❣️ Вы Фея
  • Интересный наряд 👏🔥
  • Как же любовь украшает человека❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак помолодела на свежих фото. 

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Теги: Ани Лорак, наряды звезд, наряды ани Лорак
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Источник: IVONА bigmir)net

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