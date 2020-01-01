Очень горяча: Ким Кардашьян покорила Сеть кадром в белье
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Светская львица, модель, бизнесвумен и дизайнер одежды Ким Кардашьян очаровала Сеть пикантным кадром в одном белье. В Инстаграм красотка с аппетитными формами добавила кадр в бежевом комплекте из новой коллекции собственного бренда Skims. В кадре Ким полуприсела у бампера авто вишневого цвета, упираясь в машину руками.
В описании к фото Ким объявила, что комплект белья "на каждый день" с высоким поясом уже еже есть в продаже на сайте бренда.
За несколько часов фото набрало более 1,2 млн. просмотров.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой в бикини.
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