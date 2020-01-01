Светская львица выставила кадр в комплекте из собственной коллекции .

Очень горяча: Ким Кардашьян покорила Сеть кадром в белье instagram.com/kimkardashian

Читай также: “Вульгарненько для мамочки“: Жена Сергея Бабкина удивила провокационным фото

Светская львица, модель, бизнесвумен и дизайнер одежды Ким Кардашьян очаровала Сеть пикантным кадром в одном белье. В Инстаграм красотка с аппетитными формами добавила кадр в бежевом комплекте из новой коллекции собственного бренда Skims. В кадре Ким полуприсела у бампера авто вишневого цвета, упираясь в машину руками.

В описании к фото Ким объявила, что комплект белья "на каждый день" с высоким поясом уже еже есть в продаже на сайте бренда.

Очень горяча: Ким Кардашьян покорила Сеть кадром в белье instagram.com/kimkardashian

За несколько часов фото набрало более 1,2 млн. просмотров.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой в бикини.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.