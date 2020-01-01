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Очень горяча: Ким Кардашьян покорила Сеть кадром в белье

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Светская львица выставила кадр в комплекте из собственной коллекции .

Очень горяча: Ким Кардашьян покорила Сеть кадром в белье
Очень горяча: Ким Кардашьян покорила Сеть кадром в белье
instagram.com/kimkardashian

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Светская львица, модель, бизнесвумен и дизайнер одежды Ким Кардашьян очаровала Сеть пикантным кадром в одном белье. В Инстаграм красотка с аппетитными формами добавила кадр в бежевом комплекте из новой коллекции собственного бренда Skims. В кадре Ким полуприсела у бампера авто вишневого цвета, упираясь в машину руками.

В описании к фото Ким объявила, что комплект белья "на каждый день" с высоким поясом уже еже есть в продаже на сайте бренда.

Очень горяча: Ким Кардашьян покорила Сеть кадром в белье
Очень горяча: Ким Кардашьян покорила Сеть кадром в белье
instagram.com/kimkardashian

За несколько часов фото набрало более 1,2 млн. просмотров.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой в бикини. 

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Теги: Ким Кардашьян, белье, пикантное фото звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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