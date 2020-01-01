В США состоялась церемония прощания с Коби Брайантом и его дочерью

26 января Коби Брайант с дочерью Джанной погиб в результате крушения личного вертолета.

В США состоялась церемония прощания с Коби Брайантом Getty images

В понедельник, 24 февраля, в Лос-Анджелесе прошла церемония прощания с легендарным баскетболистом Коби Брайантом и его дочерью Джанной. Месяц назад, 26 января, они разбились на личном самолете.

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Мероприятие состоялось на спортивной арене Staples Center. Почтить память погибших пришли более 70 000 человек. Те, кто не смог попасть на стадион, смотрели церемонию на больших экранах возле арены.

На церемонии прощания выступили известные американские исполнительницы Бейонсе, Кристина Агилера и пианистка Алиша Киз.

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Кроме того, на сцене мероприятие выступили с речью супруга Коби Брайанта Ванесса и баскетболисты НБА Майкл Джордан и Шакил О'Нил, а также телеведущий Джимми Киммелл.

Полное видео церемонии прощания с Коби Брайантом и его дочерью Джанной:

Ранее сообщалось, что дочка Ющенко оделась в баскетбольную форму в память о погибшем спортсмене.

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