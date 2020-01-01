Аналитики назвали стоимость одного рекламного объявления в Instagram-аккаунте Меган Маркл и принца Гарри.

Эксперты подсчитали, сколько герцоги Сассекские могут заработать на Instagram instagram.com/sussexroyal

После объявления об уходе из королевской семьи принца Гарри и Меган Маркл, многих поклонников пары интересует, как именно супруги собираются сами зарабатывать себе на жизнь. Ранее в СМИ сообщали, что Маркл уже подписала контракт с Disney и даже получила работу в канадском шоу.

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Однако эксперты британского издания The Sun раскрыли еще один возможный источник доходов герцогов Сассекских. Так, аналитики выяснили, сколько Меган и Гарри могут заработать в соцсети Instagram.

Согласно подсчетам экспертов, одно рекламное объявление на странице Сассекских будет стоит около 85 тысяч фунтов стерлингов (больше 2,5 миллионов гривен). Аналитики отмечают, что аналогичное рекламное объявление в аккаунте принца Уильяма и Кейт Миддлтон обошлось бы вдвое дешевле.

Страница Меган Маркл и принца Гарри в Instagram Скриншот

Ранее cестра Меган Маркл рассказала, как на самом деле герцогиня относится к Миддлтон.

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