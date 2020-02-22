Тренер призналась, что получила так много эмоций, что не сдержала слез .

Целые охапки: Боржемская показала букеты и призналась, почему плакала в День рождения instagram.com/uzelkova.marina

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Звездная тренер проекта "Зважені і щасливі" Марина Боржемская, которая на днях отпраздновала свое 40-летие, показала фото шикарных букетов - розы ей преподнесли в юбилей. Снимки и видео спортсменка добавила в Инстаграм. Кроме того, Марина поделилась, что весь День рождения проплакала, но не от тоски, а от умиления.

Я никогда в жизни столько не плакала как в День Рождения! Это были слёзы радости❤️ Целый день я задавала себе вопрос "За что мне столько счастья?" Столько приятных слов, подарков и пожеланий я услышала впервые! И все они навсегда в моём сердце! А какие невероятные охапки букетов теперь украшают мой дом и благоухают! Я благодарю каждого, кто разделил со мной мой день и крепко-крепко обнимаю🙌❤️ Даже сейчас, когда вспоминаю, бегают мурашки! Обожаю вас всех! - написала Марина.

Ранее мы писали, что Марину Боржемскую заподозрили в романе с участником "Зважених".

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