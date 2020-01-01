Тина Кунаки показала пляжное фото топлес

Молодая супруга Венсана Касселя поделилась откровенным фото.

Жена 53-летнего французского актера Венсана Касселя, модель Тина Кунаки продолжает радовать своих фанов откровенными фотографиями в соцсети.

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Так, недавно на странице 22-летней красотки появился пляжный снимок, где Тина позирует топлес. На свежем кадре Кунаки выходит из воды в одних стрингах.

Тина Кунаки instagram.com/tinakunakey

Напомним, ранее Тина Кунаки показала новые фотографии со свадьбы с Венсаном Касселем.

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