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Певица TAYANNA примеряла образ блондинки

Комментариев: 1
Украинская артистка TAYANNA поменяла цвет волос для новой фотосессии.
Певица TAYANNA примеряла образ блондинки
Певица TAYANNA примеряла образ блондинки
instagram.com/tayanna_reshetnyak

Популярная украинская исполнительница TAYANNA (Татьяна Решетняк) поделилась в соцсети кадрами с свежей откровенной фотосессии, автором которой выступила Анка Фатеева.

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На странице певицы в Инстаграм появилось несколько черно-белых фото, где она запечатлена в черном топе с длинными рукавами и коротких шортах черного цвета. Кроме того, на снимках артистка позирует с новым цветом волос. TAYANNA примеряла образ блондинки.

TAYANNA примеряла образ блондинки
TAYANNA примеряла образ блондинки
Скриншот

TAYANNA примеряла образ блондинки
TAYANNA примеряла образ блондинки
Скриншот

TAYANNA примеряла образ блондинки
TAYANNA примеряла образ блондинки
Скриншот

Ранее TAYANNA показала, как выглядела в школьные годы.

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Теги: TAYANNA
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
GreenPeace!    24.02.2020, 16:47
Оценка:  0
GreenPeace!
Бывшая жена теперешнего любовника АниЛорак,иначе бы в шоу бизнесе о ней не знали.
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