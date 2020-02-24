Певица TAYANNA примеряла образ блондинки
Украинская артистка TAYANNA поменяла цвет волос для новой фотосессии.
Популярная украинская исполнительница TAYANNA (Татьяна Решетняк) поделилась в соцсети кадрами с свежей откровенной фотосессии, автором которой выступила Анка Фатеева.
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На странице певицы в Инстаграм появилось несколько черно-белых фото, где она запечатлена в черном топе с длинными рукавами и коротких шортах черного цвета. Кроме того, на снимках артистка позирует с новым цветом волос. TAYANNA примеряла образ блондинки.
Ранее TAYANNA показала, как выглядела в школьные годы.
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